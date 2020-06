Stiri pe aceeasi tema

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19. De asemenea, ministrul a menționat ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, la fel cum si transmiterea comunitara a virusului este scazuta, iar numarul testele efectuate in intreaga tara…

- Potrivit ministrului, ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19. Acesta a subliniat faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, iar numarul testelor efectuate in intreaga tara s-a redus. "Suntem pe o panta descendenta, avand un numar de cazuri noi din ce in ce mai mic de…

- Ministerul Sanatații vrea sa determine gradul de imunizare a populației Romaniei la noul coronavirus. Astfel, peste 29.000 de teste pentru anticorpi vor fi facute la nivel național in perioada iunie-septembrie.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, la TVR1, ca ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19, el remarcand si faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, la fel cum si transmiterea comunitara a virusului este scazuta, iar numarul testele efectuate in intreaga…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, la TVR1, ca ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19, el remarcand si faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, la fel cum si transmiterea comunitara a virusului este scazuta, iar numarul testele efectuate in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19, el remarcand si faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, la fel cum si transmiterea comunitara a virusului este scazuta, iar numarul testele efectuate in intreaga tara s-a redus.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a anunțat, marti seara, ca Romania se afla pe panta descendenta a epidemiei de nou coronavirus, iar romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie – inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Tataru a precizat…