- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca Romania inca se afla pe "o ascensiune usoara" a infectarilor cu noul coronavirus, pe fondul relaxarilor si nerespectarii regulilor.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat joi ca noul coronavirus a suferit mutații, iar in acest moment exista mai multe tulpini in circulatie.”Orice virus in evolutia lui sufera mutatii, la fel cum sufera si modificari de patologie. Suntem intr-un context in care nu avem un virus stabil. Sunt mai…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Un oraș din Romania este pe cale sa se transforme intr-o noua Suceava, dupa ce numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus a explodat, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru.