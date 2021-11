Comisia pentru sanatate a Camerei Deputaților a continuat marți discuțiile privind proiectul de lege care introduce obligativitatea prezentarii certificatului verde Covid la locul de munca. Printre amendamentele discutate de deputați se numara introducerea testului de anticorpi sau o perioada de grație in care testele sa fie decontate de stat, a declarat Nelu Tataru la finalul dezbaterilor de marți din Parlament. Dupa ce social-democrații au propus inițial o perioada de 60 de zile, dupa intrarea in vigoare a legii, in care testele sa fie decontate de catre stat, dar liberalii s-au opus, Nelu Tataru…