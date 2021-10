Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza un nou record negativ. Fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru a avertizat populația cu privire la creșterea cazurilor de COVID-19. El recomanda populației sa se vaccineze: „Alegeți cu mintea pentru viața dumneavoastra, pentru familie, oameni dragi…”.

- In ziua in care s-au aflat cifre cutremuratoare, din raportarea venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS), referitor la situația provocata de noul coronavirus in Romania, Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații, consilier onorofic al premierului interimar Cițu, a transmis un mesaj. Referitor…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a transmis marți pe Facebook, in ziua in care Romania a raportat cele mai multe infectari și decese COVID de la inceputul pandemiei, ca de data aceasta romanii sunt ca in razboi, iar cei care inca au dubii cu privire la criza sanitara ar trebui sa incerce sa…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, spune, marți, dupa recordul absolut pe linie in privința COVID-19 in Romania, ca suntem ca in razboi: „viața contra moarte”, iar cei care inca au dubii sunt sfatuiți sa incerce sa treaca pe langa un spital și sa se uite spre UPU, relateaza Mediafax.…

- Ce masuri de prim-ajutor luam in caz de alergie la mancare. Intervenția cat mai rapida, DIFERENȚA dintre viața și moarte Ce masuri de prim-ajutor luam in caz de alergie la mancare. Intervenția cat mai rapida, DIFERENȚA dintre viața și moarte Reacțiile alergice pot pune in pericol viața unei persoane.…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a avut o reacție dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a luat foc, iar șapte persoane și-au pierdut viața. Marcel Ciolacu, reacție halucinanta dupa tragedia de la Constanța Marcel Ciolacu este de parere ca miniștrii Sanatații Nelu Tataru, Vlad…

- Vlad Voiculescu dezvaluie cum s-a implicat direct Florin Cițu in cumpararea celor 120 de milioane de vaccinuri și cum a pus, astfel, pe butuci bugetul Ministerului Sanatații."Anchetarea de catre DNA a modului in care Guvernul a achiziționat vaccinurile anti-COVID este bine-venita, Cițu va avea o surpriza…

- Luiza Radulescu Pintilie Doua seri la rand, pe acelasi drum, cam la aceeasi ora – in jur de 18,00 – aceeasi scena, repetandu-se aproape la indigou cu cea, la fel de revoltatoare, vazuta cu cateva zile inainte, si aceasta copie a altora observate destul de des. Pe scurt: coloana de masini, inaintand…