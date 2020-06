Nelu Tătaru dă vestea cea mare! România a învins coronavirusul? Potrivit ministrului, ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19. Acesta a subliniat faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, iar numarul testelor efectuate in intreaga tara s-a redus. "Suntem pe o panta descendenta, avand un numar de cazuri noi din ce in ce mai mic de la o zi la alta. Avem de patru-cinci saptamani aproximativ 200 de cazuri la terapie intensiva. Cazurile grave sunt din ce in ce mai putine, cele care stau pe ventilatie mecanica", a spus Tataru la TVR. Totodata, ministrul a mentionat ca transmiterea comunitara este scazuta in ultima perioada, existand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

