- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca duminica s-a inregistrat cel mai mic numar de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. "124 de cazuri noi este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de…

- Romania se apropie de finalul primei perioade de relaxare, iar autoritațile se pregatesc, spre finalul saptamanii, sa faca o evaluare a acesteia. Chiar și fara evaluare, din cifrele inregistrate, referitoare la pandemia de coronavirus, lucrurile par sa fie imbucuratoare, astfel ca se vor mai face pași…

- Tataru anunta ca urmatoarele 14 zile sunt cele care vor decide urmatoarele masuri de relaxare sau nu, putandu-se ajunge la reintroducerea unor restrictii si chiar la starea de urgenta. De asemenea, ministrul a precizat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca "daca nu se iau masuri de relaxare a carantinarii, murim din punct de vedere economic". Iar presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut declararea judetului ca zona defavorizata.''Am comunicat premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii,…

- Pe 15 mai, autoritațile urmeaza sa ridice primele masuri restrictive luate din cauza pandemiei de coronavirus. In acest context, toata lumea se intreaba cand se va reveni la viața normala, cand vom putea merge la restaurant și la mall sau cand vom pleca in vacanța. A doua transa de relaxare ar urma…

- Nelu Tataru a adaugat ca masurile de ozilare raman in functiune si ca acestea functioneaza, numarul infectiilor fiind in scadere si presiunea pe sistemul medical redusa. "Masurile de izolare functioneaza si presiunea pe spitale e redusa. Masurile de relaxare nu inseamna reluarea competitiilor…

- Incepand cu aceasta noapte, traficul auto dinspre Ungaria se va separa pentru romanii care intra in tara. Astfel, transportul de marfa va intra prin Vama Nadlac II, iar cetatenii prin vamile Nadlac I si Pecica. In urma vizitei ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, in vamile din vestul tarii, autoritatile…