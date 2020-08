Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca, dupa inceperea scolii, va fi o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor, ci a persoanelor cu risc. "Noi speram sa avem doar o crestere usor simtita si nu la nivelul copiilor, ci la persoanele cu risc. De aceea,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anuntat joi ca dupa primele trei zile din aceasta saptamana avem 19 județe cu mai putine cazuri COVID, potrivit digi24.ro. „La nivelul celor trei zile din aceasta saptamana avem 15 județe in care avem o creștere, șapte care sunt in stagnare și 19 care sunt in scadere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, daca nu se respecta regulile, vom avea o "crestere progresiva" a cazurilor de infectare cu COVID-19, dar daca vor fi respectate, "putem vorbi peste 2-3 saptamani de o aplatizare si de o scadere".

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat, sambata, o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani, pentru a verifica gradul de pregatire al unitatii medicale de a face fata pacientilor cu COVID-19 si non- COVID. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente, iar impreuna…

- Ministrul Sanatații lanseaza din nou varianta ca Romania sa reintre in starea de urgența, dat fiind numarul de noi cazuri de coronavirus, in continua creștere."Facem o propunere spre starea de urgența", a declarat Nelu Tataru, care spune ca autoritațile vor lua toate masurile pentru a reveni la "100…

- Transmiterea comunitara a noului coronavirus se va mentine Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, este convins ca respectarea, în continuare, a precauțiilor de catre populație poate conduce la revenirea la o viața aproape normala spre…

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- "Ca vrem, ca nu vrem, ca recunoaștem sau nu, declarat sau nu, suntem intr-o stare de alerta. Am avut cinci zile in care am avut o creștere a numarului de cazuri. Daca au inceput timid la 196 de cazuri noi, 237, 222, 275, 320 culminand in prezentarea de ieri. Suntem intr-o transmitere comunitara,…