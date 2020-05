Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o alternanta a numarului de cazuri, dar tot timpul am ramas sub 200 de cazuri la Terapie Intensiva, suntem pe panta descendenta. Dupa 1 iunie ne pregatim pentru o a doua etapa destul de bogata in masuri de relaxare. Ramane ca impreuna cu INSP, Centrul Nationa de Control al Bolilor sa evaluam…

- Numarul de infectari cu coronavirus este mai mic decat așteptarile, motiv pentru care o continuare a relaxarii masurilor epidemiologice este posibila, a declarat, marți seara, la Realitatea PLUS, Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații."Ne aflam pe o panta descendenta a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine in ziua in care Romania a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendenta este evidenta de multe zile."Acea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. ‘Acea perioada de platou a trecut. Suntem pe o perioada descendenta. Avem vreo saptamana in care am coborat in panta descendenta si avem…

- Nelu Tataru a declarat, duminica, la Europa FM, ca aceasta testare isi propune sa evalueze starea de imunizare a populatiei. "Noi avem o testare pe care o facem, prin Institutul National pentru Sanatate Publica si Centrul pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile pe care o sa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania se afla pe o ”panta lina” in privinta coronavirusului, dar ca urmeaza zilele de 1-3 mai in care lumea va simti, din nou, nevoia de relaxare. Tataru spune ca trebuie sa ne petrecem vara avand ca vecin virusul, dar si ca restrictiile…

- Nelu Tataru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat si s-a referit si la ceea ce inseamna pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru Romania. "Inca nu am urcat acea panta, mai avem vreo doua saptamani, speram sa avem o crestere progresiva, nu exponentiala. Vom avea si…

- "Discutam foarte des cand se iau aceste masuri, eu cel puțin am militat pentru continuarea izolarii, pentru menținerea distanțarii. Ați vazut și astazi pe domnul președinte Iohannis in prelungirea starii de urgența. Este un moment deosebit, un moment religios, dar și un moment al marilor provocari,…