- UPDATE Certificatul verde propus de Comisia Europeana „nu va fi o preconditie” pentru libera circulatie in Uniunea Europeana, afirma Didier Reynders, comisarul european pentru Justitie, o declaratie menita sa atenueze criticile privind utilitatea documentului, care va fi stabilita de Consiliul European.…

- Certificatul verde, prezentat miercuri la Bruxelles, este primit cu entuziasm de industria europeana a turismului. Speranța este ca documentul prin care calatorii dovedesc fie ca au fost vaccinați cu ambele doze, fie ca au test covid negativ ori ca au avut boala, va duce la relansarea

- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a venit, miercuri, cu noi precizari legate de adeverinta electronica de libera circulatie. „Certificatul nu este un pașaport, ci un document unic care sa fie recunoscut de toate statele membre”, a explicat aceasta intr-o intervenție la Digi24. „Nu…

- Comisia Europeana propune miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar. Adeverinta electronica verde va constitui dovada…

- Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit…

- Comisa Europeana a propus miercuri cererea unei adevrințe verzi pentru a facilita libera circulație in condiții de siguranța, pe teritoriul Uniunii Europene in timpul pandemiei. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi ca certificatul european de vaccinare pentru calatorii ar trebui folosit in scop medical. De asemenea, acesta a spus ca la nivelul UE nu s-a reușit implementarea unei abordari comune in ceea ce privește…