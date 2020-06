Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea etapa de relaxare va avea loc de la 1 iulie, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ar fi a patra, iar medicii iau in calcul o creștere a numarului de cazuri dupa fiecare etapa. Totul e ca aceasta sa nu fie exponențiala, ci progresiva, a spus ministrul luni seara, la Antena 3.Era de…

- Cresterea numarului de infectari va fi inevitabila, in perioada urmatoare, a spus ministrul. In acelasi timp, acesta si-a exprimat speranta ca aceasta crestere va fi progresiva, si nu exponentiala. "Daca gestionam un numar de cazuri, in cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus si ca in acest moment in judetul Brasov este o transmitere comunitara. Ministrul a precizat ca in Romania este o transmitere comunitara joasa, comparativ cu alte state ale Europei."Sunt…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca epidemia de coronavirus este controlabila in Romania. Ministrul spune ca în vara ar putea sa nu mai fie obligatorie masca de protectie si ca pâna acum au fost testati aproximativ 270.000 de oameni pentru infectia cu SARS-CoV-2.…

- Ministrul Sanatații este de parere ca epidemia de coronavirus in Romania se afla pe o panta descenta, motiv pentru care se pot pregati noi masuri de relaxare, incepand cu data de 15 mai. Nelu Tataru a facut precizari privind obligativitatea maștilor de protecție, in acest context.

- Ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, a afirmat, duminica, faptul ca in acest moment Romania se afla pe un trend ascendent in privinta infectarilor cu noul coronavirus, dar “cu o progresie lenta”, precizand ca focare precum Suceava “tind sa se stinga”, informeaza AGERPRES . “Suntem in scenariul 4 in care…

- El a spus, la Digi24, ca „urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil de saptamana viitoare” „Pana in acest moment ne aflam in acel registru de restricții. Suntem intr-un moment in care avem o creștere progresiva a numarului de cazuri, a numarului de decese, sunt acele creșteri pe care…

- La aceasta intrebare a dat raspunsul chiar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, intr-o interventie la Antena 3: "(Se poate lua coronavirusul de pe lumanare - n.red.) Cat timp suntem intr-un contact direct cu o persoana infectata. Acum nici nu stim cine este. Suntem in scenariul 4 si oricine e suspect,…