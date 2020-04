Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a recunoscut in premiera la RomaniaTV ca la Brașov și Constanța sunt focare de coronavirus in care personalul medical este intens infectat. Nelu Tataru a precizat ca de saptamana viitoare se va ocupa personal de cele doua situații. „Era un moment in care trebuia sa limitam…

- Primarul din Constanța a anunțat ca vor fi transportați pacienți cu COVID-19 in Germania. Ministrul Sanatații a comentat vineri, intr-o conferința de presa, acest subiect, spunand „Daca ne uitam in Europa, vedem ce se intampla. Exista regula ca pacientul bolnav sa ramana in acea țara”.Intrebat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile centrale nu au date oficiale referitoare la situatia din Spitalul Judetean din Suceava, ca multi medici si asistenti medicali au fost trimisi in izolare fara a fi testati. "In acest moment, nu stie nicio sectie cati sunt bolnavi, cati sunt in…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 3,13%, in primele doua luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 5.705, fata de 5.532 de firme in ianuarie - februarie 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata, ca pana in prezent aproximativ 200.000 de romani s-au intors in tara, iar pana la Paste autoritatile se asteapta la inca 200.000. Romania se pregateste de scenariul 4, iar o noua ordonanta militara urmeaza sa fie publicata curand.Citește…

- In prezent, testarea pentru coronavirus se desfasoara in doua spitale din Bucuresti, precum si la Cluj, Timisoara, Craiova, Iasi, Constanta si Brasov, unde exista cate un aparat PCR, care aplica o metoda biochimica de sinteza numita reactie de polimerizare in lant. Testarea dureaza insa 3-4 ore. Nelu…

- Joi, la sediul Ministerului Sanatații, a avut loc o intalnire de lucru a ministrului sanatații cu rectoriii universitaților de medicina și farmacie și decanii facultaților de medicina din centrele universitare medicale București, Craiova, Timișoara, Tg, Mureș, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța,…