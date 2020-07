Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat astazi ca Romania are o capacitate maxima de 27.000 – 28.000 de teste pe zi, insa „nu putem spune ca realizam acest numar de teste, ține foarte mult de personalul care lucreaza pe acel aparat, de manualitatea lui”. Ministrul Sanatații mai spune ca mulți romani…

- In ultimele 24 de ore, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost prelucrate 20.085 de teste pentru coronavirus, iar 40 la suta dintre acestea au fost facute la cerere, anunța libertatea.ro.De cand a inceput criza de coronavirus, in Romania au fost prelucrate, in total, 1.030.692…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost prelucrate 20.085 de teste pentru coronavirus, iar 40 la suta dintre acestea au fost facute la cerere. De la inceputul crizei de coronavirus și pana la aceasta data, la nivel național au fost prelucrate 1.030.692 de teste. Dintre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca Romania inca se afla pe ‘o ascensiune usoara’ a infectarilor cu noul coronavirus, pe fondul relaxarilor si nerespectarii regulilor. ‘Inca suntem pe o ascensiune usoara si va trebui sa ne obisnuim doua saptamani sa gestionam aceasta crestere care…

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa de la ora 14:00, în contextul amânarii votului în Senat asupra legii privind carantina și izolarea. De la aceeași ora ar urma sa fie reluate discuțiile în Comisia Juridica din Senat, unde actul normativ este modificat…

- Un numar de 283 de persoane au fost retestate pentru coronavirus. Ministrul Sanatatii a precizat ca acestea nu fac parte din cele 592 de cazuri raportate de Grupul de Comunicare Strategica vineri. "Persoanele retestate nu fac parte din cele 592. Nici cele de ieri nu au fost. Sunt retestarile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a susținut ca Romania se confrunta cu un nou val de infectari cu coronavirus, insa situația pacieților in stare grava, internați la terapie intensiva poate fi inca gestionata. De asemenea, ministrul Sanatații a dat asigurari ca, in acest moment, nu ia in calcul varianta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut o declarație, dupa ce, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 238 noi cazuri de coronavirus, in Romania.