- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Astfel, vor fi testați pacienții care sunt in procedura de transplant, cei care au…

- Ministrul Sanatații a precizat ca doar in functie de evolutia pandemiei in Romania se poate pronunta cu privire la reluarea in unele domenii. „Inca nu am terminat urcusul pe acea curba. (…) Inca se fac evaluari pentru acestea (masurile din ordonanta – n.r.). In general sunt restrictiile pe care le stiam,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca exista o capacitate de testare pentru coronavirus de 4.890 de teste, dar Romania face in jur de 3.700-3.800 deoarece nu toate echipele au aceeasi pregatire. Romania dispune de 55 de puncte de testare pentru Covid-19."Avem o capacitate de testare de 4.890 de…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul corinavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

- „Vor veni saptamani și mai grele, vor fi și cazuri severe, vor fi și cazuri critice, dar vom trece peste aceasta perioada și vom ieși mai intariți” a declarat Nelu Tataru, in urma unei intalniri de lucru cu premierul Ludovic Orban. El a mai precizat ca Ministerul Sanatații are in acest moment doua direcții:…