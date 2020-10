Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se arata optimist in privinta evolutiei noilor cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, spunand ca din a doua jumatate a lunii octombrie sa se intre pe o panta descendenta.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dar aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. Tinerii sub 19 ani reprezinta un procent mic din totalul imbolnavirilor. „Ne asteptam la o scadere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata ca Romania se afla pe o directie de stabilizare a evolutiei epidemiei de COVID-19, dar ca trebuie facute eforturi de respectare a regulilor pentru a ajunge pe o panta descendenta.

- Numarul cazurilor de coronavirus va crește in perioada urmatoare Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Autoritațile au anunțat joi un nou record de îmbolnaviri cu noul coronavirus, 1.454 de cazuri din peste 22.000 de teste ridicând bilanțul la aproape 66.700. Joi s-a înregistrat…

- Nu mai putin de 1.225 de cazuri noi si 36 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, conform raportului autoritatilor prezentat de sambata, 1 august. La ATI sunt internati 401 pacienti, sambata, fata de 409, cate cazuri erau raportate la ATI, vineri. Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus…

- „Foarte probabil ca numarul cazurilor va creste, vom avea neplacuta surpriza ca in fiecare zi sa vedem un nou record, ceea ce este un lucru deloc imbucurator pentru ca, in scurt timp, in unele zone ale tarii, sistemul de sanatate nu va face fata. Spitalele vor fi pline, terapiile intensive vor fi pline…

- Dupa vizita la Institutul Cantacuzino, el a spus ca a gasit o echipa foarte motivata, foarte profesionista si ca aproape 45.000 de teste de pentru coronavirus au fost prelucrate in ultimele zile "Trebuie sa vorbim in acest context si despre pandemie. Azi e o zi trista. Avem numar record de persoane…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in funcție de evoluția pandemiei, Guvernul va propune izolare sau carantinarea anumitor zone considerate focar de coronavirus. ”In acest moment nu vad posibila revenirea la starea de urgența. In cazul in care nu vom putea gestiona numarul de cazuri sau…