Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca spera sa fie menținut un platou al infectarilor zilnice cu coronavirus de 1500-1600 de cazuri și a precizat ca efectul scolii se va vedea la sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie, potrivit g4media.ro. ,,Evolutia ne va arata si masurile,…

- Romania ar putea trece de 2.000 de cazuri pe zi, daca regulile sanitare nu sunt respectate, a spus Nelu Tataru, Ministrul Sanatații. Saptamana viitoare incepe școala, iar in 27 septembrie vor avea loc alegerile locale. „In cazurile pe care le prevedem cu aceste masuri, sa nu trecem de 1.500 de cazuri…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca daca vor fi respectate cele trei reguli de baza - dezinfectarea, masca și distanța fizica - nu se va inregistra o explozie de noi cazuri de imbolnavire cu SARS-CoV-2 odata cu inceperea școlilor, scrie Digi24.Totuși, admite ca in cazul copiilor mici este dificila…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca imediat dupa interventia factorului politic, atunci cand unii politicieni indemnau la nerespectarea regulilor si la neincrederea in pandemie, a inceput cresterea numarului de cazuri. Ministrul afirma ca alegerile din 27 septembrie pot avea loc intr-o…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a fost constituit un grup interministerial in care au fost pregatite mai multe scenarii pentru deschiderea scolilor, in toamna, dar considera necesara reducerea numarului de elevi dintr-o clasa. Totodata, acesta a mai precizat ca pana in prezent nu poate da un raspuns…

- Decizia cu privire la deschiderea școlilor vor fi luate spre sfarșitul verii, anunța ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In funcție de rezultatele evaluarilor referitoare la pandemie, autoritațile vor stabili ce masuri trebuie sa ia in septembrie, scenariile fiind ”de la cele mai sumbre pana la cele mai…

- O decizie privind redeschiderea unitaților de invațamant din septembrie, odata cu noul an școlar, va fi luata la sfarșitul lunii august, in funcție de evoluția pamdemiei de COVID-19, afirma ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El spune ca scenariile autoritațile sunt "de la cele mai sumbre, pana la cele…

- "Noi adaptam evoluția din apropierea anului școlar, sa spunem sfarșitul lunii august, și vom spune ce putem face in 15 septembrie sau cum suntem. Pregatim așadar tot ce inseamna masuri”, a declarat Nelu Tataru, la Digi24. Ministrul Sanatatii a explicat ca autoritatile vor gestiona perioada…