Stiri pe aceeasi tema

- Infecția cu coronavirus va avea afecta populația Romaniei și in urmatorii doi ani. Dupa pandemie, vor urma epidemii sezoniere, dar care nu vor avea aceeași amploare ca acum, a spus Nelu Tataru la Antena 3."Dupa experiența pandemiei de gripa porcina din 2009, am putut vedea ca o pandemie a…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Digi24 ca "urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil de saptamana viitoare", un medicament impotriva malariei, cu potential de a trata pacientii cu COVID-19.Un cunoscut lanț de magazine din SUA angajeaza zeci de mii de oameni,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca au fost distribuite importante cantitați de materiale sanitare catre spitalele care trateaza pacienți cu COVID-19. Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a adaugat ca materialele sanitare vor ajunge pentru cel puțin 2 luni și jumatate.Citește și: DOCUMENT…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a desemnat coordonatori pentru gestionarea situației COVID-19 pe cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Aceștia vor monitoriza cazurile de imbolnaviri, situația ocuparii paturilor din spitale, capacitatea de testare și vor putea dispune mutarea echipamentelor…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul coronavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a primit 18.000 de cutii Hidroxiclorochina, medicament folosit in tratamentul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, de la compania Sanofi Romania. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca donatia primita reprezinta ”o gura de oxigen” pentru sistemul medical.

- Lista cu spitalele care se ocupa de pacienții depistați pozitiv la coronavirus a fost publicata în Monitorul Oficial. Pe lista se afla 52 de unitați medicale, care vor pune la dispoziție aproximativ 8.000 de paturi pentru cei afectați de virsusul COVID-19. De precizat ca spitalele trebuie…