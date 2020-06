Stiri pe aceeasi tema

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca testarea nationala se va realiza pe esantioane cu serul rezidual al pacientilor care vin la laboratoarele din judete pentru a-si face diverse analize, transmite Agerpres. Nelu Tataru a explicat ca studiul va revela realitatea, fatalitatea,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului. „Este o ancheta interna…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca oamenii care nu vor purta masca in spațiile inchise vor fi amendați. Cuantumul amenzilor va fi stabilit de catre Ministerul de Interne. Tataru, invitat la TVR, a dat exemplu pasagerii unui autoturism, care se afla la mai puțin de 1 metru distanța in interiorul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, duminica, la B1 TV ca exista 57 de punct de testare COVID-19 im Romania, dar ca exista numeroase motive pentru care pot aparea erori in cele aproximativ 4700 de rezultate zilnice. Jurnaliștii stiripesurse.ro au urmarit intevenția televizata a oficialului…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…