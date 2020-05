Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campeni, Calin Andres, se declara revoltat de numirea unui fost chelner in functia de manager interimar al Spitalului Orasenesc si cere ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa revina „de urgenta” asupra deciziei, avertizand ca nici medicii unitatii nu sunt de acord cu noua numire.Calin…

- Potrivit unui ordin al ministrului sanatații, Nelu Tataru, Gog Valentin Tiberiu a fost numit manager interimar al instituției medicale, pe perioada situației de urgența, dar acest lucru il nemulțumește pe primarul orașului. Prefectul de Alba, Nicolae Albu a confirmat pentru ziarulunirea.ro faptul ca…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca exist[ „un risc foarte mare” de apariție a unui nou focar de coronavirus, dupa cel de la Suceava. Focarul s-a putea localiza tot in Moldova, despectiv la Botosaniul, dupa numarul mare de imbolnaviri in randul cadrelor medicale din Spitalul Judetean…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, joi, ca l-a demis pe Adrian Streinu Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. ”Nu am putut fi de acord cu dansul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia științifica de la nivelul ministerului”, a spus Tataru,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri la Piatra Neamț ca au existat cereri pentru introducerea managementului militar la Spitalul Universitar din București și ca ”avem in atenție” actuala conducere a spitalului. El a fost intrebat de ziariști daca ia in calcul demiterea actualului director…

- Nelu Tataru, secretarul de stat propus ministru al Sanatații in locul lui Victor Costache, este medic chirurg și a fost managerul Spitalului din Huși, unde a profesat, pana anul trecut. Tataru a fost senator, incepand din 2012, și președintele organizației PNL Vaslui. Conform presei locale din Vaslui,…

- O femeie care a nascut la o clinica privata a fost diagnosticata cu COVID-19. Reprezentanții unitații mediacale au solicitat DSP sa ii faca test la primele simptome, dar abia la o saptamana dupa aceea, femeia a fost verificata, iar testul a ieșit pozitiv. Femeia nu a declarat la internare, pe 13 martie,…