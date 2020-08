Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, marți, referitor la cazul fetei care a mers la mare, deși avea simptome de COVID-19, iar mai apoi a fost preluata cu ambulanța de tatal ei - angajat al Serviciului de Ambulanța Vaslui -, ca „nu s-a procedat nici normal, nici legal”, potrivit MEDIAFAX.„Plecand…

- ”Daca actuala conducere interimara a PSD s-a grabit sa imparta frațește cu PNL data alegerilor locale, adica peste doua luni, in plina pandemie, de ce nu se grabește sa anunțe și data congresului pentru alegerea unei conduceri legitime a PSD? Macar LEGAL, zic, caci STATUTAR ... zgandarește oleaca spoiala…

- Imagini scandaloase au fost surprinse la Rovinari, unde o pacienta in varsta de 64 de ani a fost carata in spate chiar de fiica ei, intrucat nu i s-a permis sa o aduca cu mașina la spital, intrucat era in vizita ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Intrate sub incidenta Ordonantei nr. 2 din 21 martie 2020, cifrele de afaceri ale mall urilor au suferit un... cataclism, pe de alta parte mii de angajati fiind lasati fara salarii.Dupa mai bine de doua luni de lacate pe usi, multe dintre magazine au renuntat la plata chiriilor, motiv pentru care unele…

- Normele care trebuie respectate la redeschiderea teraselor au fost publicate in Monitorul Oficial, acestea stabilind ca nu se va permite accesul clientilor cu simptome respiratorii. Totodata, la o masa vor putea sta maxim patru persoane, daca nu sunt membri ai aceleiasi familii, si nu se vor transfera…

- Astfel, acesta a sustinut in emisiunea „ Tema zilei ” ca potrivit textului modificat in Parlament, ministrul nu va putea demite sau numi manageri acolo unde lucrurile nu merg bine. „Odata cu retragerea acestei coordonari de la nivelul Ministerului Sanatații iti vine foarte greu sa gestionezi local ce…