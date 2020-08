Stiri pe aceeasi tema

- "Cand intram intr-un spital, cand intram intr-o unitate medicala, cand intram intr-o unitate balneara, cum a fost astazi, fiecare dintre noi completam o declaratie pe propria raspundere. La fel si pentru copii cand merg la scoala, atat pentru binele copilului fiecaruia dintre noi, cat si pentru ceilalti…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat joi ca, in masura in care nu se respecta regulile, putem ajunge chiar la mai mult de 2800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, așa cum arata o prognoza a INSP citata de Digi24. Ministrul a subliniat ca pandemia nu se tranșeaza in spital și a…

- Comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides a anuntat ca exista "indicii bune" ca un vaccin impotriva COVID-19 sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres. "Chiar daca este riscant in acest moment sa facem predictii, avem niste indicii bune ca un vaccin candidat ar putea…

- Situație din ce in ce mai critica la Spitalul Județean de Urgența "Sf. Apostol Andrei" Galați, acolo unde, in prezent, sunt infectate cu coronavirus 107 persoane - 83 de angajați și 24 de pacienți. Tocmai de aceea, minsitrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat o vizita in unitatea medicala, unde a constatat…

- Nelu Tataru a vorbit chiar la Constanta despre posibilitatea ca zona litoralului sa devina focar de COVID-19. Imagini cu zone aglomerate in care oamenii nu pastrau distanta sociala apar in fiecare weekend.Orice contact poate duce la infectare, avertizeaza ministrul Sanatatii, scrie mediafax.ro. ,,Exista…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus, miercuri, la Constanta, ca exista posibilitatea ca aglomerarile de pe litoral sa devina focare și a atras atenția inca o data asupra respectarii regulilor de distanțare sociala și igi

- Ministrul Sanatații anunța ca in perioada verii va fi gestionata fiecare etapa a pandemiei, pentru a ști ce masuri trebuie luate in septembrie, cand incepe noul an școlar. “Ne vom gestiona perioada de vara, vom evalua fiecare etapa, și aproape de septembrie vom vedea care e situația. La sfarșitul lunii…

- Ziarul Unirea VIDEO| Nelu Tataru: Daca va fi nevoie, vom prelungi starea de alerta. Vom reglementa tot ce ține de carantina și izolare Nelu Tataru, Ministrul Sanatații a declarat intr-o conferința de presa, vineri dimineața, ca starea de alerta va fi prelungita, daca situația o va impune. Nelu Tataru…