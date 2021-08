Stiri pe aceeasi tema

- Un medic veterinar din Targu Mures, Nelu Stefan Roman, care a reusit, incepand din anul 2005, sa inregistreze la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci o serie de saline terapeutice de suprafata, recunoscute ca Salinele Roman, pentru care a obtinut medalii internationale, dezvolta acum, alaturi de…

- Un medic veterinar din Targu Mures, Nelu Stefan Roman, care a reusit, incepand din anul 2005, sa inregistreze la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci o serie de saline terapeutice de suprafata, recunoscute ca Salinele Roman, pentru care a obtinut medalii internationale, dezvolta acum, alaturi…

- Noul Secretar Economic al Ambasadei SUA in Romania, Megan Bishop, a efectuat o vizita de lucru la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, a anuntat miercuri institutia. Conform unui comunicat al OSIM, in cadrul acestei intalniri s-au purtat discutii pe baza Raportului "Special 301",…

- Singurul pilot roman din Formula 3, Filip Ugran, a optat pentru testarea capacitații fizice la Centrul Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice – Laboratorul de Explorari Funcționale din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș.…

- Oficiul pentru Inventii si Marci a refuzat sa inregistreze, la cererea producatorului de mezeluri Elit, marca „salam rusesc”. Compania a dat OSIM in judecata, iar in prima instanta a obtinut castig de cauza, dar sentinta nu este definitiva.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Mureș au surprins in flagrant delict, un tanar din Targu Mureș, banuit de comiterea infracțiunii de șantaj. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore. In fapt, in perioada mai – iunie 2021, tanarul ar fi solicitat in repetate randuri, unui barbat,…

- Al treilea copil intoxicat, sambata, cu Tomoxan, o substanta antiparazitara folosita la spalatul oilor, a murit la spitalul din Targu Mures. Politistii si procurorii brasoveni fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, surse judiciare au declarat pentru News.ro ca cele trei…

- Consilierii locali din Targu Mureș au decis in ședința ordinara de joi, 27.05.2021, aprobarea Proiectului inițiat de catre Primarul Soos Zoltan intitulat "Adopta un Spațiu Verde!". In cadrul acestui Proiect, Municipalitatea susține implicarea agenților economici, a instituțiilor interesate sau a ONG-urilor…