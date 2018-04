Nelu și Elena Ploieșteanu sunt casatoriți de 45 de ani, dar in ultimii trei ani au fost desparțiți. Asta dupa ce partenera de viața a artistului a aflat ca acesta are o amanta tinerica. Cantarețul a și plecat de acasa și, chiar daca nu au divorțat in acte, ei au fost separați ani buni. Insa, […] The post Nelu Ploieșteanu și soția lui s-au impacat dupa moartea lui Mihaița! Artistul s-a mutat din nou in caminul conjugal appeared first on Cancan.ro .