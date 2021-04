Stiri pe aceeasi tema

- Trei dosare penale pentru ultraj, furt, distrugere și port ilegal de arme albe, o reținere, 12 jandarmi loviți și pagube de zeci de mii de euro in Piața Unirii din București. Așa suna bilanțul ciocnirilor de noaptea trecuta, de la finalul protestelor anti-restricții din Capitala. S-au dat peste 200…

- Primarul comunei Pjonor, Bujor Petrut s-a imbatat la serviciu, in sediul primariei, dupa care a plecat cu masina institutiei. Ghinonul a fost ca, pe drum, a dat de un echipaj Politia Rutiera care l-a oprit. Unul din agenții de politie i-a pus fiola, iar aparatul a aratat 0,83 mg/l alcool pur in aerul…

- Trupul Corneliei Catanga a fost luat de la morga Spitalului Universitar de Urgența București in urma cu doar cateva minute. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu mașina funerara.

- Imagini socante au fost filmate de camera de bord a unei masini, pe o sosea din Dolj. Un sofer de 22 de ani ar fi amenintat cu pistolul un alt conducator auto pe motiv ca nu s-a dat la o parte din calea lui. In filmulet se vede cum tanarul, aflat la volanul masinii de culoare rosie, incearca de mai…

- Patru persoane au fost ranite, in jurul pranzului, pe DN 64 intersectie cu DJ 644, in afara localitatii Osica de Sus, dupa ce autovehiculele in care se aflau s-au ciocnit. Potrivit IPJ Olt, la fata locului au fost gasite doua vehicule, un autoturism si o autoutilitara – pompe funebre, ce transporta…

- Noi imagini de la bataia din sectorul Botanica. Din momentul surprins de un martor, se observa ca șoferul, aflandu-se la volanul unui Porsche se deplaseaza pe porțiunea de drum, destinata pietonilor. Locuitorii, vizibil enervați de gestul barbatului, l-au atenționat pe șofer și au lovit mașina, semn…

- Furtuna Filomena a provocat haos in mai multe regiuni din Spania, aflate sub cod roșu de ninsoare. Tot traficul a fost dat peste cap de ceea ce ministru de interne spaniola a spus ca este „cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 50 de ani”. Printre cele mai afectate orașe este capitala Madrid,…

- Oamenii legii s-au sesizat din oficiu și in urma verificarilor au identificat doi minori de 11 și, respectiv 13 ani, ambii din Babadag.Hoții au acționat pe timp de noapte, cand nimeni nu se mai afla pe strada. Cercetarile continua pentru a vedea daca minorii au comis și alte infracțiuni.