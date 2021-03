Interpretul de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, se afla in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din Capitala. Artistul este bolnav de COVID-19, plamanii fiindu-i afectați in proporție de 70%. „In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica…