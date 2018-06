Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin și se implinesc trei luni de cand Mihaița, unicul fiu al lui Nelu Ploieșteanu, a murit și a lasat un gol imens in inimile parinților sai. Dupa tragedia care i-a lovit familia, artistul a luat o decizie radicala, in incercarea de a se vindeca.

- Ionuț „Jaguarul”, fostul concurent și finalist de la Exatlon, a vorbit despre planurile de viitor. Acesta a marturisit ca va mai ramane cateva zile in Romania, dupa care va pleca in Belgia, unde vrea sa se stabileasca definitiv. Acolo este decis sa inceapa o cariera, deoarece in țara noastra nu a avut…

- Nelu si Elena Ploiesteanu au vorbit impreuna pentru prima oara dupa moartea fiului lor, Mihaita. Chiar si la doua luni de la pierderea lui, cei doi sunt daramați de durere. (Cele mai bune oferte laptopuri) Nelu Ploieșteanu iși revine cu greu dupa pierderea fiului sau. Artistul a slabit aproape 10 kilograme…

- Nelu și Elena Ploieșteanu sunt casatoriți de 45 de ani, dar in ultimii trei ani au fost desparțiți. Asta dupa ce partenera de viața a artistului a aflat ca acesta are o amanta tinerica. Cantarețul a și plecat de acasa și, chiar daca nu au divorțat in acte, ei au fost separați ani buni. Insa, […] The…

- S-au scurs momente dramatice in cimitirul Straulești II, unde a fost inmormantat fiul lui Nelu Ploieșteanu. Soția artistului a cedat și, in timp ce iși lua adio pentru totdeauna de la Mihaița, ea i-a facut o promisiune care le-a dat fiori tuturor celor prezenți și i-a facut sa se gandeasca la o noua…

- Astazi, 26 aprilie, este o zi neagra in familia lui Nelu Ploieșteanu și a fostei sale soții. Cei doi parinți iși conduc baiatul pe ultimul drum azi, pe Mihaița. Cu puțin timp inainte ca sicriul cu trupul neinsuflețit al tanarului sa fie dus la biserica, unde va avea loc slujba de inmormantare, rudele…

- Joi, 26 aprilie, are loc inmormantarea baiatului lui Nelu Ploieșteanu. Mihaița s-a stins din viața la varsta de 32 de ani, dupa o lunga suferința. Dupa ani de lupta cu o boala cumplita, baiatul artistului și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Inițial, familia stabilise ca Mihaița sa fie inmormantat…

- Familia lui Nelu Ploieșteanu este distrusa de durere, dupa ce singurul baiat al artistului s-a stins din viața, in cursul zile de sambata, 21 aprilie. Mihaița avea 32 de ani și era imobilizat la pat, fiind bolnav de tetrapareza spastic, din cauza unui vaccin facut in copilarie. De atunci, era dependent…