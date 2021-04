Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Nelu Ploieșteanu il conduce chiar acum pe acesta pe ultimul drum. Regretatul cantareț de muzica lautareasca a fost inmormantat azi, 7 aprilie. Cum se petrece totul și care sunt reacțiile de la fața locului? Nelu Ploieșteanu e condus pe ultimul drum azi. Ce gest au facut rudele și prietenii?…

- Rudele lui Nelu Ploiesteanu au ridicat trupul artistului de la INML, miercuri dimineața. Familia refuza sa il ingroape in conditiile impuse de autoritati in cazul deceselor provocate de COVID-19 dar, dupa ce au incercat tot ce se putea, nu au reușit sa obțina o aprobare pentru inmormantare dupa regulile…

- In urma cu puțin timp, fiicele lui Nelu Ploieșteanu au ajuns la IML. Ingenuncheate de durere și cu un tablou in mana, acestea se pregatesc sa ridice trupul neinsuflețit al marelui artist. Celebrul lautar va fi condus astazi pe ultimul drum, dupa ce a pierdut lupta cu COVID-19, in urma cu cinci zile.…

- Gabi Lunca va fi inmormantata astazi la cimitirul Damaraoaia, langa soțul ei. Cu toate ca trupul acestuia era inmormantat la cimitirul din Straulești, fiicele lor i-au indeplinit ultima dorința a mamei lor. prin urmare au deshumat trupul acestuia și l-au inmormantat alaturi de regretata artista.

- Gabi Lunca este condusa astazi pe ultimul drum. Marea artista de muzica lautareasca a murit vineri seara, din cauza infectarii cu coronavirus. In continuare va prezentam imagini in exclusivitate de la inmormantare.

- Muzica lautareasca e mai saraca de cand in ceruri au plecat sa cante, in doar o saptamana, trei nume grele ale genului: Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Lunca. Toți trei au fost rapuși, ca o coincidența stranie, intr-o zi de vineri, de nemilosul virus Covid-19. Nelu Ploieșteanu va fi inmormantat…

- Astazi sute de prieteni și localnici au fost alaturi de familia tanarului decedat miercuri, 17 martie 2020, intr-un tragic accident rutier petrecut pe DN18 pe raza localitații Berbești. Vladuț avea permis de conducere de doar trei saptamani. El conducea un autoturism BMW cu viteza excesiva, cand a pierdut…

- Cazul dublei crime din Onești a ingrozit intreaga Romanie, iar acum, din pacate, unul dintre cei doi barbați a fost condus pe ultimul drum. Vineri, Silviu Iștoan a fost inmormantat. Acum avem imaginile durerii din cea mai neagra zi a familiei barbatului de 38 de ani.