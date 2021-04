Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea artistica din Romania! Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Mara Banica pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii…

- Un copil de doar doi ani și 11 luni din raionul Nisporeni a murit, fiind rapus de noul coronavirus. Tragicul anunț a fost facut de catre Ministerul Sanatații. Micuțul a fost internat in stare foarte grava la Institutul Mamei și Copilului din Capitala.

- Lumea sportului romanesc a fost indoliata de decesul lui Dumitru Tudor. Acesta era internat din data de 9 martie in spital, dupa ce fusese infectat cu coronavirus. Iata cine a fost Dumitru Tudor, zis și Ciorba.

- Dupa mai multe saptamani de lupta cu coronavirus, șeful Direcției Agricole Timiș, Doru Petanec, s-a stins din viața miercuri, 17 martie. Era diagnosticat cu Covid-19 și internat de ceva timp la terapie intensiva.

- Celebrul scriitor pentru copii Spiridon Vangheli, cunoscut ca tatal personajului sau Guguța a decedat astazi, 12 martie, din cauza noului coronavirus, anunța știri.md Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000 de bugetari sau taierea salariilor la stat…

- Marele muzician sarb Djordje Balasevic, indragit și de mii de banațeni din județele Timiș și Caraș-Severin, a murit, vineri, la Centrul Clinic din Voivodina, unde era tratat pentru complicații ale Covid-19... The post Marele muzician sarb Djordje Balasevic, indragit și de mii de banațeni, a murit, rapus…

- Generalul rus Nikolai Antoshkin a murit din cauza infetarii cu noul coronavirus. Generalul devenit erou in urma dezastrului de la centrala nucleara din Cernobil avea 78 de ani și fusese internat in spital in urma cu mai mult timp.

- Seful Centrului de Sanatate Mintala Dondușeni, Emil Volconovici, a murit rapus de noul coronavirus. Acetsa a fost internat la Spitalul Republican pe 14 ianuarie, iar la scurt timp a pierdut lupta cu virusul.