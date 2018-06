Nelu Iordache, trimis in judecata intr-un nou dosar

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis, luni, in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache, in calitate de asociat și administrator al societații Bata Sky Imobiliare SA. Acest este acuzat de evaziune fiscala in forma continuata…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache, acuzat ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste 2 milioane de euro in perioada in care era administratorul firmei Bata Sky, fosta Blue Air.

- Un barbat cu cetatenie romana si germana, acuzat ca a detinut peste sapte mii de monede si peste opt sute de bunuri arheologice din patrimoniul national, sustrase din situri arheologice din Constanta si Tulcea, a fost trimis in judecata, anunta Parchetul General.

- La Inalta Curte s-ar putea pronunta decizia, in prima instanta, in cauza in care Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata, in urma cu aproape doi ani. Al doilea om in stat ar putea sa afle, in cursul zilei de marti, ce anume decid magistratii in dosarul in care procurorii anticoruptie l-au…

- Liderul social-democrat ar putea afla peste doua saptamani ce anume decid magistratii Inaltei Curti in dosarul in care procurorii DNA, care il acuza de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in cazul celor doua angajari de la Protectia Copilului Teleorman, au cerut instantei…

- Comunicat de presa IPJ Brașov Care pot fi probele pe care victima violenței in familie ar trebui sa le prezinte instanței de judecata pentru a putea obține un ordin de protecție? Pentru dovedirea actelor de violenta fizica/psihica/financiara la care a fost supusa victima, aceasta trebuie sa prezinte…

- Curtea Suprema a decis ca denuntatorii nu vor mai beneficia de o injumatatire a pedepsei daca fac denunturi intr-o alta cauza decat cea sau cele in care sunt direct vizati. Mai nou, autorul unui denunt ar putea beneficia de o reducere a pedepsei strict intr-o cauza in care e la randul sau vizat. Drept…

- Judecatorii Instantei Supreme dezbat, joi, cel de-al doilea termen in dosarul in care au fost trimisi in judecata, intre altii, Ion Iliescu sau Petre Roman, cel privind evenimentele din iunie 1990. Avand in vedere ca la Inalta Curte nu este spatiu suficient pentru judecarea unei cauze cu un numar atat…