Nelu Iordache, supranumit ”regele asfaltului”, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București Acuzat de instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata și abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, achitarea lui Nelu Iordache pentru prima fapta este pe motiv ca nu ar fi prevazuta de legea penala, iar pentru cea de-a doua, pentru ca s-a incalcat legislație secundara, nu primara.In cazul celorlalți inculpați, unele dintre infracțiuni s-au prescris, iar la altele a fost același temei de incalcare a unor atribuții și sarcini de serviciu, și nu legi, anunța g4media.roPotrivit comunicatului Direcției Naționale Anticorupție, prin care s-a anunțat trimiterea in judecata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

