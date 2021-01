Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) le cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, informatii suplimentare referitoare la campania de imunizare…

- Masinile rulate cu volan pe dreapta importate de obicei din Regatul Unit al Marii Britanii (UK) nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, in contextul Brexit, arata Registrului Auto Roman (RAR).

- Joshua Castellano iși permite orice, motiv pentru care nu ține cont de nicio regula: nici de cele ale pandemiei, nici de cele din trafic. Cunoscutul afacerist a facut o arogața suprema la volanul bolidului sau de lux.

- UPDATE: Tanarul de la volanul autoturismului a decedat. In continuare, știrea inițiala: Accident rutier grav in localitatea clujeana Cațcau. Un autoturism BMW s-a infipt intr-un autotren. Tanarul de la volanul autoturismului, in varsta de 22 de ani, a fost scos inconștient dintre fiarele contorsionate…

- CHIȘINA, 21 ноя - Sputnik. Vaccinul impotriva coronavirusului ar trebui sa fie accesibil pentru toata lumea, Federația Rusa susține proiectul de document al Forumului G20 pe aceasta tema și este gata sa il furnizeze tuturor țarilor care au nevoie, a declarat președintele rus Vladimir Putin, in discursul…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Pe Daria o vedeți zilnic pe rețelele de socializare, dar v-ați intrebat cum arata noua iubita a lui Alex Bodi inainte de a-și etala bogațiile pe Instagram? Ei bine, noi am facut rost de o imagine bomba cu celebra rusoiaca și va spunem…

- Un adolescent de 14 ani din comuna Bistra s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina prin localitate. Potrivit IPJ Alba, joi, 29 octombrie, in jurul orei 17.50 polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe raza comunei Bistra, l-au depistat pe un minor de 14 ani, din comuna…

- Lucian Sanmartean și Gabriel Canu au plecat de acasa cu planuri mari, dar au omis un lucru important: graba strica treaba! Mereu „pe fuga”, cei doi foști fotbaliști nu au mai ținut cont de nimic și și-au pus viețile in pericol atunci cand au incalcat legea. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…