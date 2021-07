Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condus de procurorii DNA pentru a fi audiat intr-un nou dosar de corupție. Conform surselor G4Media.ro, Nelu Iordache a fost preluat miercuri sub escorta de pe Aeroportul Otopeni. La ultimul termen din alt proces de corupție, avocatul a spus in sala ca Nelu Iordache…

- Presedintele Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi, a fost adus, miercuri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat intr-un dosar privind fapte de coruptie din perioada 2018 - 2021, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii DNA au efectuat, miercuri, 16 perchezitii…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) l-a trimis luni in judecata pe Liviu Dragnea , acuzat de trafic de influența in legatura cu vizita facuta in ianuarie 2017 la Washington, cu ocazia inaugurarii președintelui SUA de la acel moment, Donald Trump, potrivit unui comunicat de presa. A fost trimis in…

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- Un tanar de 22 de ani a fost condamnat, recent, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fraude informatice comise dupa ce a clonat paginile de Facebook si Instagram ale unei banci cunoscute din Romania, scrie ziare.com .Ancheta in acest caz de frauda informatica a fost deschisa in luna august…