Nelu Iordache, adus la DNA pentru audieri

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condus de procurorii DNA pentru a fi audiat intr-un nou dosar de corupție. Conform surselor G4Media.ro, Nelu Iordache a fost preluat miercuri sub escorta de pe Aeroportul Otopeni, intr-un nou dosar de corupție. Procurorii i-au adus la cunoștința acuzațiile din noul…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, susține in continuare ca primarul Clotilde Armand a pierdut alegerile locale, conform numaratorii facute de organele de ancheta, dupa validarea mandatului. „Doamna Clotilde Armand, conform documentelor stranse de catre procurori si de catre Politia Romana,…

- Capsunile protejeaza impotriva cancerului de san agresiv. Asta indica rezultatele unui studiu efectuat pe soareci de catre oamenii de stiinta de la Universitatea Politehnica Marche, din Italia. Efectul benefic al capsunilor a fost evident dupa cinci saptamani. Soarecii au primit un concentrat care a…

- In mai 2021, inmatricularile de autoturisme in Uniunea Europeana au crescut cu 53,4% comparativ cu anul trecut, totalizand 891.665 de unitați. Cu toate acestea, rezultatul lunii trecute este inca mult sub cele 1,2 milioane de mașini vandute in mai 2019. Piețele naționale au vazut caștiguri puternice…

- Papa Francis a facut un gest emoționant și a sarutat mana unei supraviețuitoare de la Auschwitz. Femeia avea tatuat pe mana un numar care i-a fost scris chiar in perioada in care se afla in lagar. Aceasta are 81 de ani și este originara din Belarus. La intalnirea cu Papa Francisc, femeia si-a ridicat…