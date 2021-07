Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au preluat astazi sub escorta de pe Aeroportul Otopeni pe omul de afaceri Nelu Iordache și l-au dus la audieri la sediul instituției intr-un nou dosar de corupție, au declarat pentru surse judiciare, potrivit G4Media.ro. Procurorii i-au adus la cunoștința acuzațiile din noul dosar și…

- Marian Iorga, șeful Poliției Prahova, a fost plasat sub control judiciar joi, 8 iulie, de catre procurorii DNA București, transmite Ziarul Incomod, care citeaza surse judiciare. Șeful poliției prahovene ar fi fost pus sub control judiciar intr-un dosar penal de corupție ce privește presupuse fapte…

- Ancheta in care sunt implicati mai multi politisti de la Rutiera, din Botosani, scoate la iveala aspecte socante. Printre altele un sofer a fost dusi de agenții de la Ruriera cu masina Politiei, la un bancomat, sa scoata banii de spaga. Alti politisti s-au multumit doar cu lapte si branza. La…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui a deschis un dosar penal dupa ce trei preoți au susținut la Biserica Sf. Parascheva din municipiu o slujba de comemorare a mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de razboi, transmite publicația Vremea Noua, care citeaza puratorul de cuvant al instituției,…

- Autoritațile americane au arestat și au acuzat un rezident pe nume Mustafa Qadiri (38 de ani, din Irvine) de frauda in obținerea de subvenții destinate sprijinirii afacerilor in timpul pandemiei. Mustafa Qadiri, in varsta de 38 de ani, este cercetat pentru frauda cu fonduri bancare, frauda in forma…