Curtea de Apel Bucuresti a dispus, luni, achitarea omului de afaceri Nelu Iordache si a mai multor sefi de la CNADNR Craiova in dosarul privind modernizarea Transalpina, decizia instantei fiind definitiva.



Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (7 acte materiale) si instigare la infractiunea de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave (7 acte materiale).

