- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați zilele trecute de la „America Express”. Cei doi intrase in cursa pentru ultima șansa alaturi de Catalin Bordea și Nelu Cortea, dar și Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru. Invitați in cadrul emisiunii Xtra Night Show, Ovidiu și Joaquin au fost surprinși…

- Catalin Bordea și Nelu Cortea fac echipa la America Express, iar de-a lungul parcursului pe Drumul Aurului, cei doi au avut parte și de momente neplacute. Comediantul a povestit o astfel de situație, marturisind ca acela a fost cel mai dificile clipe din competiție.

- In episodul 19 din America Express - Drumul Aurului, din data de 14 februarie 2023, competiția de pe Drumul Aurului devine din ce in ce mai grea pentru concurenți, iar in aceasta ediție, Catalin Bordea și Nelu Cortea au marcat o noua victorie.

- In ediția din aceasta seara, Ovidiu Buta și-a sarbatorit ziua de naștere, impreuna cu Joaquin Bonilla. Prezenți au fost și Catalin Bordea și Nelu Cortea, iar cei doi s-au gandit la un cadou. Concurentul a fost surprins sa ii vada pe cei doi.

- In ediția 11 a emisiunii America Express, concurenții au trecut prin situații neașteptate atunci cand și-au cautat cazare. Cand au vazut unde au ajuns, Catalin Bordea și Nelu Cortea s-au mirat din plin. Catalin Scarlatescu a fost transformat de gazde in Chinelo.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au incremenit cand au vazut ce au de facut la una dintre probele din America Express - Drumul Aurului, in ediția de pe 16 ianuarie 2023. Concurenților nu le-a venit sa creada.

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

