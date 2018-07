Nelu Barbu: Nu a fost vorba în şedinţa de Guvern despre un act privind amnistia şi graţierea "Nu a fost vorba in sedinta de Guvern despre un act privind amnistia si gratierea. (...) O sa fie si joi sedinta de Guvern, ora deocamdata nu v-o pot comunica. Biroul de presa va anunta", a spus Barbu, aratand ca ordinea de zi pentru reuniunea de joi va fi anuntata in acea zi. Purtatorul de cuvant al Executivului a subliniat ca in sedinta de marti nu s-a discutat despre informatiile referitoare la amnistie si gratiere. El a explicat motivele pentru care saptamana aceasta au loc doua sedinte de Guvern: "Pentru ca in aceasta zi a fost adoptat un act foarte important, acea OUG privind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

