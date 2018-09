Nelu Barbu: Guvernul va aproba prin OUG modificarea Legii privind referendumul

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in sedinta convocata pentru aceasta dupa-amiaza, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 a referendumului, in scopul organizarii in bune conditii a consultarii populare privind redefinirea familiei, a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intors din concediu luni dimineata, cu o zi mai devreme, si si-a reluat activitatea la Palatul Victoria, au declarat surse guvernamentale. In perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului au fost…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata (PL-x 227/12.06.2017); Decret privind promulgarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea PNL si PMP in legatura cu unele modificari aduse Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, ca inadmisibila, sesizarea PNL si USR in legatura cu modificarea si completarea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266 2008.Totodata, presedintele a semnat "Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 25 iunie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada - cu o stea Burlui Ion din Ministerul Afacerilor Interne - la data de 30 iunie 2018; * Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 19 iunie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;Decret…