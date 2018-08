Guvernul a aprobat, prin ordonanta, ca finantarea de baza in invatamantul anteprescolar sa fie asigurata, incepand cu anul scolar 2019 - 2020, de la bugetul de stat si nu de catre autoritatile locale cum este in prezent, a declarat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.



"La propunerea MEN, a fost adoptata o ordonanta privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei. Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unui nou alineat cu privire la finantarea de baza pentru invatamantul anteprescolar. Adica, e vorba despre…