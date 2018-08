Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind alocarea a aproximativ 60 de milioane de lei in sprijinul comunitatilor afectate de inundatiile din ultima perioada, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Au fost alocate fonduri pentru realizarea in regim de urgenta a lucrarilor de prevenire si inlaturare a efectelor inundatiilor. Este vorba despre aproximativ 60 de milioane de lei. Intra acesti bani suplimentar in bugetul Ministerului Apelor si Padurilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului", a declarat Nelu Barbu. Potrivit purtatorului de cuvant al…