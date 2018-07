Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a convocat joi, de la ora 10,00, la Palatul Victoria, un comandament de vreme rea, ca urmare a ploilor abundente care afecteaza mai multe judete si Capitala. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. In cadrul comandamentului sunt…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost aprobat Programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptat Programul 'Investeste in tine'. (...) Este un program care isi propune…

- In toamna anului trecut, titram ca scoala incepe si fara manuale, si fara corn si lapte si peste 70.000 de elevi din judet au de suferit intr un fel sau altul din cauza faptului ca, la acea vreme, contractul cadru al Programului "Lapte si cornldquo; la nivelul judetului Constanta se incheiase, iar alte…

- Programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, respectiv de distribuire a laptelui in scoli, se unifica in "Programul pentru Scoli", sub aceleasi reguli si principii de implementare, incepand cu anul scolar 2017 - 2018, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ca urmare a modificarii legislației europene (Regulamente noi), programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in școli, respectiv de distribuire a laptelui in școli se unifica in Programul pentru școli, sub aceleași reguli si principii de implementare, incepand cu anul școlar…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un memorandum privind aprobarea continutului Programului de convergenta 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Programul de convergenta 2018-2021 (...) continua angajamentul de aderare la zona euro, precum si politica…

- Memorandumul privind aprobarea continutului Programului de convergenta 2018 - 2021 va fi adoptat cel mai probabil in sedinta urmatoare de Guvern, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Intrebat daca Guvernul a analizat in sedinta de joi acest memorandum si daca…

- Subventia de 200 euro pentru cumpararea unui calculator va putea fi acordata unui numar mai mare de elevi si studenti, Guvernul majorand, de la 150 la 250 lei, pragul de venit brut pe membru de familie pentru cei care vor sa beneficieze de subventie. ”In sedinta de guvern a fost luata…