Stiri pe aceeasi tema

- Micuta Laila Stanhope a inceput sa planga si sa acuze mari dureri de cap. Fetita de doar 10 ani a reusit sa ii socheze pe medici. Desi s-au ingrijorat pe moment din aceasta cauza, parintii sai nu s-au gandit ca poate fi vorba de ceva foarte serios. Abia cand aproape a fost prea tarziu pentru […] The…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile. Artistul a fost operat de urgenta in aceasta dimineata. Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie a Spitalului…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile. Solistul, in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineata la sectia de chirurgie. El a fost dus de urgenta in sala de operatii. Ce s-a intamplat cu artistul, aflati…

- La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala. Citeste si Fratele geaman al lui Aimee Iacobescu a presimtit moartea artistei,…

- Clipe de groaza pentru o femeie din Florida! Timp de 14 ani, de cand devenise mama, aceasta a avut de indurat dureri groaznice de spate, insa medicii nu descopereau ce are de fapt. La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani. Amy Bright, […] The…

- Vasile Mihalcia, un militar-erou, iși risca viața zi de zi pentru baiețelul sau cel mic. In varsta de trei ani, Darius a primit un diagnostic dur la scurt timp dupa ce a venit pe lume. Medicii le-au spus parinților ca fiul lor sufera de tetrapareza spastica, paralizie cerebrala. Din ziua in care au…