Nelson Mondialu si-a făcut o schimbare de look majoră la început de an Nelson a fost mult timp indemnat de fani si prieteni sa mearga la dentist, dar interlopul a tot refuzat, motivand ca ii este frica. Insa, spre sfarsitul anului, acesta nu a mai suportat durerea si s-a lasat pe mana dentistilor, iar acum are o dantura noua. Atat de mandru este de felul in care arata noii sai dinti, incat s-a laudat pe Youtube si i-a mentionat si pe cei care i-au facut lucrarea. Nelson a postat evenimentul si pe alte retele sociale. "Dupa 3 ore de munca intensa are tata dantura Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri ca ANAF a finalizat softul pentru ridicarea automata a popririlor și ca toate conturile unui contribuabil nu vor mai blocate simultan. Un proiect de ordonanța va fi adoptat joi sau saptamana viitoare, a anunțat ministrul de resort.Citește…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, anunta ca vom asista la o schimbare majora a vremii chiar de miercuri seara. "Maine (miercuri n.r.) seara vom asista la o schimbare in ceea ce priveste evolutia vremii....

- Se dau 5.429 lei de la stat! Schimbare majora in 2020 pentru acest ajutor Au fost aprobate schimbarile pentru ajutorul de deces. Se pare ca beneficiarii vor primi incepand de astazi o suma complet diferita de cea anterionara. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Grupul YouTube a raspuns miercuri criticilor ca permite hartuirea utilizatorilor pe platforma sa, prin actualizarea politicilor sale, care includ o interdictie pentru amenintarile implicite si insultele premeditate, relateaza DPA, citat de realitatea.net.

- Ordonanta de Urgenta care va anula monopolul Universitatii de Medicina si Farmacie asupra pregatirii medicilor rezidenti a fost adoptata de Guvern in sedinta de aseara, conform unui anunt al Ministerul Sanatatii.

- Scott Spencer, directorul de management al produselor Google Anunțuri, a anunțat restricțonarea campaniilor electorale desfașurate prin intermediul platformelor sale, interzicand vizarea anumitor categorii de utilizatori pentru transmiterea de reclame in funcție de preferințele politice presupuse,…

- In proiectul de hotarare publicat spre consultare publica se arata ca unele tarife actuale se vor dubla. De exemplu, tariful pentru parcarea ocazionala a unui autoturism in parcarile publice cu plata va creste de la 2 la 5 lei/ora. „Avand in vedere cresterea numarului de autovehicule inmatriculate in…

- Toate masinile noi care vor fi vandute in statele UE incepand cu a doua parte a anului 2022 vor fi prevazute cu functii de siguranta. Noile functii constau in sisteme pentru franarea de urgenta, tehnologii de mentinere a directiei si dispozitive care detecteaza starea de oboseala/somnolenta, scrie incont.stirileprotv.ro.…