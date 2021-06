Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de educatie matematica afecteaza negativ dezvoltarea cerebrala si cognitiva a adolescentilor, potrivit unui studiu care sugereaza ca neinvatarea acestei materii dupa varsta de 16 ani poate fi un dezavantaj, relateaza EFE. Studiul, publicat de revista PNAS si la care au participat 133…

- Stirile ca fundal sonor in timpul cinei sau un desen animat pentru ca cel mic sa termine toata mancarea din farfurie? Este o situatie de evitat potrivit unui studiu francez care a ajuns la concluzia ca servirea mesei in fata televizorului are efecte negative asupra dezvoltarii limbajului in cazul copiilor…

- Parinții se confrunta cu multe necunoscute in educația copiilor. O parte din ei au preluat modelul educativ al parinților, alții, intr-un conflict deschis cu generațiile anterioare, parcurgand interesați o intreaga literatura de parenting, gestioneaza diferit frustrarea și

- La acest moment, la Agentia Nationala pentru Locuinte se afla in desfasurare licitatia pentru desemnarea constructorului celor doua blocuri, insumand 36 de unitati locative (3 garsoniere, 21 de apartamente cu 2 camere si 12 apartamente cu 3 camere), ce urmeaza a fi ridicate pe strada Stirbei Voda nr.…

- Deși trecerea la ora de vara inseamna ca ne vom putea bucura de mai multa lumina solara in timpul lunilor calduroase, unii oameni pot fi grav afectați de schimbarea orei. Trecerea la ora de vara poate avea efecte negative asupra sanatații și a starii de spirit. De la insomnie la tulburarea afectiva…