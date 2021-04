Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe un șantier din Capitala. Un barbat in varsta de 33 de ani, originar din raionul Orhei, a cazut de la inalțime. S-a intamplat in aceasta dimineața, la ora 9:35, pe strada Circului.

- Operatorul depozitului de deseuri Chiajna, compania Iridex, anunta ca depozitul isi inceteaza activitatea, din cauza ca Primaria Municipiului Bucuresti nu a prelungit contractul pe care il are incheiat cu societatea, pana la atingerea capacitatii proiectate si autorizate de depozitare. Compania susține…

- Iridex anunța prin intermediul unui comunicat de presa ca Depozitul de deșeuri de la Chiajna iși inceteaza activitatea: ”Prin prezentul comunicat de presa IRIDEX, in calitate de operator al depozitului de deșeuri Chiajna, obiectiv strategic al Primariei Municipiului București, anunța opinia…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu , ridica o noua problema legata de invațamantul in pandemie. Este vorba de deplasarea elevilor la școala din zonele carantinate in care locuiesc pe baza declarației pe proprie raspundere. Ministrul Educatiei a atras atenția ca in declaratia pe proprie raspundere nu…

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in pasajul Baneasa. Pompierii au ajuns imediat la fața locului, pentru a-i descarcera pe cei doi, sc...

- Un accident a avut loc, marți, in Capitala, la intersecția dintre Bd. Aviatorilor și Bd. Mircea Eliade. Cinci mașini au fost avariate. Din primele informații, in accident au fost implicate cinci mașini. Doua persoane au fost ranite ușor la prima vedere. Cele doua victime sunt un pasager și un șofer,…

- Accident grav in Capitala.Un accident rutier s a produs duminica in Bucuresi. In urma evenimentului au rezultat cinci victime, trei adulti si doi copii. Doi din cei trei adulti sunt inconstienti si incarcerati.Pompierii actioneaza cu o descarcerare, trei echipaje SMURD si un SABIF. Cei doi copii sunt…

- Sancțiuni mai dure pentru cei care depoziteaza ilegal deseuri in Bucuresti. Amenzile vor ajunge si la 40 de mii de lei, iar cei prinsi in flagrant pot ramane si fara vehiculul cu care transporta gunoiul.