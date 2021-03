Majoritatea romanilor (81%) considera ca directia inspre care trebuie sa se indrepte tara noastra din punct de vedere al aliantelor politice si militare este Vestul, adica UE, SUA, NATO, potrivit unui sondaj INSCOP. Sondajul s-a derulat sub titulatura “Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false”. 64,2% dintre respondenți au raspuns ca Romania trebuie sa isi apere interesele nationale atunci cand sunt in dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar daca risca sa isi piarda pozitia de stat membru al UE. 31,9% au indicat…