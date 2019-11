Neil Warnock a fost demis de la Cardiff City

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Leicester City a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Crystal Palace, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Vulpile" s-au impus prin golurile marcate in repriza secunda de Caglar Soyuncu (57) si Jamie Vardy (88).…

- Pro TV menționeaza, intr-un material publicat pe site-ul ȘtirileProTV, ca emisiunea iLikeIT "va continua intr-un alt format, cu alt prezentator". "Sunt onorat ca am putut realiza atat de mult la PRO TV. Sunt recunoscator intregii familii de la Știrile PRO TV, care m-a transfornat dintr-un…

- Arsenal Londra a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formatia nou-promovata Sheffield United, in ultimul meci al etapei a IX-a din Premier League.Francezul Lys Mousset a marcat golul, in minutul 30. Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au…

- Revenirea lui Antonio Conte in fotbalul italian a picurat un strop de entuziasm printre fanii lui Inter, un strop de preocupare printre fanii lui Juventus și a crescut orizontul de așteptare și interes pentru Serie A. ...

- Jose Mourinho a vorbit la Sky Sports despre situația actuala de la Manchester United, club de la care a fost demis in luna decembrie a anului trecut. Portughezul a afirmat ca probabil a meritat sa fie demis de pe banca tehnica a "divolilor roșii", insa este de parere ca in acest moment echipa arata…

- Chelsea și Liverpool vor fi protagonistele celui mai așteptat meci din etapa a șasea din Premier League. Meciul se joaca astazi, de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #6Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 18:30 » Chelsea - Liverpool Vezi AICI live+statistici…

- Fundasul echipei engleze de fotbal Everton, Yerry Mina, a fost amendat cu 10.000 lire sterline de Federatia engleza dupa ce a incalcat regulamentul pentru pariurile sportive, scrie Reuters. Mina a aparut intr-un videoclip care promoveaza firma de pariuri sportive Betjuego din tara sa natala,…

- Dupa victoria senzaționala reușita de catre CFR Cluj pe terenul celor de la Celtic (scor 4-3), Dan Petrescu (51 de ani) a intrat in vizorul echipelor din Anglia. Este dorit de Huddersfield, echipa retrogradata din Premier League in aceasta vara. ...