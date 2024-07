Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Ignat (21 ani) a prefațat partida dintre Petrolul și Rapid. „Primvs Derby” va avea loc luni, de la ora 22:00, pe „Ilie Oana”, partida fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Prima Sport și Digi Sport. Tanarul fundaș i-a caștigat increderea lui Neil Lennon. ...

- Nu prea merg grozav lucrurile pentru nord-irlandezul Neil Lennon, cel adus in vara pe banca Rapidului, pentru a face din gruparea giuleșteana o candidata la titlu in acest sezon. Prima apariție oficiala a giulelștenilor in nou sezon a fost extrem de aproape sa se soldeze cu un eșec la Arad, in prima…

- Gloria a inceput Superliga cu o remiza alba, in deplasare, la Ploiești. Petrolul a avut un penalti ratat de Gicu Grozav, dar și un gol anulat de VAR. Primul joc al echipei antrenate de Andrei Prepelița da speranțe, mai ales ca, in prima repriza, Gloria a avut o prestație solida, cu ocazii clare de gol.…

- Nord-irlandezul Neil Lennon se afla in fața debutului oficial pe banca echipei Rapid București. Primul meci il prinde tocmai la Arad, cu UTA, iar unele... The post Neil Lennon: „Am vorbit cu jucatorii nostri care au evoluat sezonul trecut la UTA, dar echipa de la Arad s-a schimbat mult” appeared first…

- Rapid ii va lua in cantonament pe Rareș Pop (18 ani, extrema dreapta), Catalin Vulturar (20, mijlocaș central) și Claudiu Micovschi (25, extrema). Neil Lennon, antrenorul giuleștenilor, va decide daca ei vor face parte din lotul pentru sezonul viitor. Cei 3 au fost imprumutați la UTA in sezonul trecut…

- Rapid se pregatește de reorganizarea managementului dupa sezonul dezastruos la capatul caruia a terminat pe locul 6 in Superliga. Giuleștenii au așteptari mari de la viitoarea stagiune, cu Neil Lennon pe banca, antrenorul nord-irlandez care a facut-o de cinci ori campioana pe Celtic Glasgow. ...

- Ani Risco, mama lui Marian Huja (24 de ani), are o relație de mai bine de un an cu Daniel Chirița, fostul fundaș de la Petrolul și Rapid. Originara din Ardeal, mama lui Huja s-a mutat in Portugalia, acolo unde a fost nascut fundașul central de la Petrolul. Ea s-a mutat la Ploiești cand Marian a ajuns…

- ​Rapidul a ajuns la 9 meciuri consecutive fara succes in play-off-ul SuperLigii Romaniei. Giuleștenii au pierdut in deplasare la Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 3-2 și incheie play-off-ul pe locul 6.