- Pelicula ''Neidentificat'', in regia lui Bogdan George Apetri, o coproductie Romania-Cehia-Letonia selectata in competitia oficiala a Festivalului de Film de la Varsovia, va avea, incepand de luni, patru proiectii in cadrul acestui eveniment, potrivit site-ului oficial al festivalului, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Lungmetrajul "Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Venetia.

- La inceputul saptamanii viitoare, luni și marți, Institutul Cervantes din București va gadui in EL PATIO, spațiul in aer liber dedicat evenimentelor culturale, doua proiecții din cadrul Festivalului de Film...

- Scurtmetrajul Celed, scris și regizat de Anghel Damian, concureaza și este proiectat la cele mai importante festivaluri de film din lume. Povestea scurtmetrajului scris și regizat de Anghel Damian continua sa se faca auzita. In saptamana 24-30 august 2020, Celed a concurat la OFF (Odense Film Festival)…

- Lungmetrajul „Las ninas”, in care regizoarea Pilar Palomero spune povestea fetelor din generatia spaniola a anilor 1990, a fost desemnat, sambata, marele castigator al celei de-a 23-a editii a Festivalului de Film din Malaga.Protagonista filmului este Andrea Fandos, care interpreteaza rolul…

- Coproductia cu participare romaneasca ''Quo Vadis, Aida?'', regizata de Jasmila Zbanic, a fost selectata in competitia oficiala a celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, iar coproductia "Nowhere Special" (Italia-Romania-Marea Britanie) va concura in sectiunea…

- Pelicula ''Otto Barbarul'', o coproductie Romania-Belgia in regia Ruxandrei Ghitescu, a fost selectata in competitia de lungmetraje a celei de-a 26-a editii a Festivalului de Film de la Sarajevo, care se va desfasura in perioada 14-21 august 2020, potrivit paginii oficiale a evenimentului.Un…

