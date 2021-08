„Neidentificat” a câștigat Trofeul Festivalului de film Anonimul 2021. „Nu mă așteptam” Pelicula in regia lui Bogdan Apetri a fost votata ca cel mai bun lungmetraj de catre publicul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, aflat la cea de-a 18-a ediție in Delta Dunarii. Astfel, Trofeul Anonimul 2021 și premiul in valoare de 3.000 de euro se duc catre echipa filmului „Neidentificat”. „Mulțumesc foarte mult, dar nu ma așteptam deloc. Sper ca v-a placut filmul. De asemenea, mai este și in cinema, pentru cateva zile. Este a doua oara cand vin la Anonimul și sper sa vin și la anul, cu urmatorul film, care este deja terminat. Festivalul asta este unic”, a declarat regizorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

