- Cancelarul austriac Karl Nehammer considera ca extinderea Spațiului Schengen nu este oportuna, iar o astfel de extindere poate avea loc doar cand funcționeaza protecția frontierelor externe, a relatat presa de la Viena, preluata de news.ro.Cancelarul Nehammer a transmis sambata, 16 septembrie, ca isi…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca țara noastra va intenta proces Austriei, la Curtea Europeana de Justiție, daca oficialii austrieci continua sa blocheze intrarea Romaniei in Schengen. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat recent ca Romania intenționeaza sa atace Austria la Curtea Europeana de Justiție,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.

- Romania va ataca Austria la Curtea Europena de Justiție pentru despagubiri, daca guvernul de la Viena iși va menține veto-ului privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in octombrie sau decembrie, cand tema va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului ministrilor de interne ai UE, a anunțat premierul…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a afirmat, joi, ca Romania a fost "umilita" la Viena, prin noul refuz al Austriei pe tema aderarii la spatiul Schengen. El ii acuza pe ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a fost miercuri in vizita la Viena, si pe presedintele Klaus Iohannis ca "nu sunt in stare…

- „Dupa acest refuz absurd al Austriei, repetat obsesiv in jurul unui argument fals, se impune ca Romania sa-și schimbe radical abordarea in chestiunea Schengen”, afirma europarlamentarul PMP Eugen Tomac.„Dupa acest refuz absurd al Austriei, repetat obsesiv in jurul unui argument fals, se impune ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, se intalneste, miercuri, la Viena, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner. Discuțiile dintre cei doi oficiali au loc in contextul opoziției Austriei fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen.

- Ca sa nu va folosesc timpul, poate al multora de concediu, o sa fiu cat mai cuprinzator, legat de votul de azi al Parlamentului European, pe rezoluția ce contesta veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Schengen: – Romania are datoria și obligația de a se impotrivi, prin toate caile legale și…